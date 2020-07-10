فهد المولد يتجاهل اتصالات اتحاد جدة..ولاعبون يتوسطون لإقناعه

سعى عدد من لاعبي فريق اتحاد جدة السعودي، لحل أزمة زميلهم فهد المولد بعد إصراره على مغادرة معسكر الفريق في أبها بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية، أن إدارة اتحاد جدة لم تتوصل لحلول حتى الآن مع فهد المولد لإعادته للتدرب مع زملائه، لكن هناك تواصل بين عدد من لاعبي الفريق مع اللاعب الغاضب، لمحاولة إقناعه بضرورة العودة سريعا إلى أبها في أسرع وقت ممكن.

وأوضح نفس المصدر إلى أن إدارة نادي اتحاد جدة، تعمل على التواصل مع فهد المولد بشتى الطرق بعدما قام بغلق جميع خطوط التواصل معه، ولم يرد على الاتصالات المتكررة من مسؤولي النادي لحل الأزمة الطارئة، والتي دفعته نحو مغادرة المعسكر الاتحادي.

: تفاصيل أزمة فهد المولد داخل اتحاد جدة

ويطالب فهد المولد إدارة العميد بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة والتي تصل إلى مبلغ 12 مليون و800 ألف ريال سعودي.

وتلقي المولد وعودًا شفوية من إدارة مسؤولي اتحاد جدة لحل أزمة المستحقات المالية المتأخرة، خاصة وأن الأزمة قد بدأت من قبل كأس العالم 2018 في روسا.

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وقرر المولد مغادرة المعسكر بسبب تمادي إدارة اتحاد جدة في التقاعس عن تسديد مستحقاته المالية التي لم تُسدد وفق شروط العقد الجديد.

فهد المولد يتوعد

توعد فهد المولد، بكشف الحقائق بعد بيان إدارة ناديه، وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، قائلاً ” الحمدلله على كل حال، لم أحب أن نصل إلى هذا الوضع، لكن طالما أنه تم فتح الملف، سوف أقوم بتوضيح الحقيقة منذ البداية، والبيان أُصدر من شخص واحد”.

وأصدرت إدارة نادي الاتحاد بيانًا رسميًا، تؤكد من خلاله قيامها بتسديد كافة حقوق فهد المولد، وتوعدت بتصعيد الأزمة خلال الفترة المقبلة، للرد على مغادرة اللاعب لمعسكر النادي الذى انطلق يوم الأحد الماضي في مدينة أبها.

الجدير بالذكر، أن فهد المولد قد تعرض لعقوبة خلال العام الماضي من جانب لجنة المنشطات، بعد ثبوت إيجابية عينة من دمه، واعترف اللاعب بتناوله مادة محظورة ليُعاقب بالإيقاف لمدة سنة كاملة.

وعاد المولد إلى تدريبات اتحاد جدة خلال الفترة الماضية، لكنه لم يُشارك في أي مباراة رسمية بسبب تعليق الأنشطة الرياضية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.