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أجرى مسؤولو نادي أهلي جدة السعودي محاولات مكثفة من أجل انجاح عملية إعادة الجناح الدولي الجزائري “يوسف بلايلي” إلى السعودية استعدادًا لاستكمال مباريات الموسم الحالي.
وفشل يوسف بلايلي في العودة من الجزائر بسبب غلق المجال الجوي بعد جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.
وكان لاعب الترجي التونسي السابق قد عاد إلى الجزائر قبل أسابيع من إصدار الاتحاد السعودي لكرة القدم قراره باستئناف الدوري السعودي للمجترفين في الرابع من شهر أغسطس المقبل.
وغادر يوسف بلايلي الأراضي السعودية رفقة مواطنه “جمال بلعمري” مدافع نادي الشباب، بالاضافة إلى حارس مرمى منتخب الجزائر “وهاب رايس مبولحي” الذي يحرس مرمى نادي الاتفاق السعودي، وبعض اللاعبين الجزائريين الآخرين الذين غادروا البلاد بعد توقف النشاط الرياضي بعد جائحة كورونا.
وأكدت مصادر داخل النادي الجداوي على أن عودة بلايلي لجدة ستكون اليوم الجمعة عبر طائرة الخطوط السعودية.
المولد يُصاب بكورونا
في سياق آخر، تعرض سعيد المولد ظهير أيمن فريق الأهلي إلى الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وأثبتت المسحة الطبية إصابة سعيد المولد بفيروس كورونا، ليخضع بالتالي للعزل الصحي ويفقد الأهلي أحد أبرز نجومه في فترة الإعداد لاستكمال مباريات الموسم الحالي
ونشر سعيد المولد عبر حسابه في تطبيق “سناب شات” بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا: “قدر الله وما شاء فعل والحمدلله على كل حال”.
ويحتل فريق أهلي المركز الرابع بجدول ترتيب فرق بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 نقطة بعد مرور 22 جولة من البطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر نجاح محاولات أهلي جدة في إعادة بلايلي..وإصابة المولد بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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