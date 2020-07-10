نتيجة قرعة الدوري الاوروبي دور ال8 ودور ال4 “طريق مانشستر يونايتد مُمهد لنصف النهائي”

سُحبت بعد ظهر اليوم الجمعة 10 يوليو 2020، قرعة دور الـ 8 ودور الـ 4 من بطولة الدوري الأوروبي عن موسم 2020/2019، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بمدينة نيون السويسرية.

وستستكمل مباريات إياب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي مطلع شهر أغسطس المقبل على ملاعب الأندية التي لعبت مباريات الذهاب خارج قواعدها قبل توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

واستثنى الاتحاد الأوروبي الرباعي “إشبيلية وروما والإنتر وخيتافي” من مباريات الإياب، وسيجبرهم على خوض دور الـ 16 من مباراة واحدة على الأراضي الألمانية، لعدم خوضهم مباراة الذهاب، حيث تم تعليق جميع الرحلات الجوية في أوروبا أيام 10 و11 و12 و13 مارس الماضي بعد تحول فيروس كورونا إلى “جائحة” في نفس موعد إقامة مبارياتهم.

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ويبدو طريق مانشستر يونايتد صاحب النتائج المميزة في منافسات الدوري الانجليزي الممتاز منذ استئناف النشاط الرياضي في إنجلترا، ممهدًا نحو نصف النهائي، حيث فاز في ذهاب دور الـ16 على ملعب لاسك النمساوي بنتيجة 0-5، وأوقعته قرعة دور الـ 8 في مواجهة سهلة مع الفائز من مباراة اسطنبول باشاك شهير التركي وكوبنهاجن الدنماركي.

وإذا تمكن مانشستر يونايتد من هزيمة خصمه القادم في ربع نهائي الدوري الأوروبي، سيواجه الفائز من مباراة ربع النهائي الرابع التي ستشهد اصطدام الفائز من مباراة أولمبياكوس وولفرهامبتون بالفائز من مباراة روما وإشبيلية.

وتقام مباريات دور الـ 8 ودور الـ 4 في عدة مدن ألمانية، على أن تقام المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي يوم 21 أغسطس على ملعب نادي كولن.

والتالي نتيجة قرعة الدوري الاوروبي دور ال8

ربع النهائي الأول: الفائز من مباراة فولفسبورج وشاختار دونيتسك، سيواجه الفائز من مباراة إنتراخت فرانكفورت وبازل.

الفائز من مباراة فولفسبورج وشاختار دونيتسك، سيواجه الفائز من مباراة إنتراخت فرانكفورت وبازل. ربع النهائي الثاني: الفائز من مباراة لاسك ومانشستر يونايتد، سيواجه الفائز من مباراة اسطنبول باشاك شهير وكوبنهاجن.

الفائز من مباراة لاسك ومانشستر يونايتد، سيواجه الفائز من مباراة اسطنبول باشاك شهير وكوبنهاجن. ربع النهائي الثالث: الفائز من مباراة الإنتر وخيتافي، سيواجه الفائز من مباراة جلاسكو رينجرز وليفركوزن.

الفائز من مباراة الإنتر وخيتافي، سيواجه الفائز من مباراة جلاسكو رينجرز وليفركوزن. ربع النهائي الرابع: الفائز من مباراة أولمبياكوس وولفرهامبتون، سيواجه الفائز من مباراة روما وإشبيلية.

والتالي نتيجة قرعة الدوري الاوروبي دور ال4