رياضة | أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بأنه ينتظر الأهلي أو اتحاد الكرة المصري بتقديم شكوى رسمية حتى ستمكن من التحرك في أزمة نادي القرن الشائكة بين الأهلي والزمالك.

وخلال تصريحات صحفية قال فرانس مبيدي أحد أعضاء الكاف: "من الصعب أن يتحرك الاتحاد الافريقي دون علم بالأزمة كاملة لابد أن نتوصل لشكوى رسمية من قبل الأهلي أو اتحاد الكرة المصري من أجل التحرك وأخذ الإجراءات القانونية ضد نادي الزمالك ولكن بدون تحرك لأي من الجهتين لن يتحرك الكاف لأنه ليس مُلم بالقضية كاملة".

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وأضاف فرانس : "تسجيل العلامة التجارية التي تخص نادي القرن يأتي بعد قرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وليس قبله نهائيا مثلما فعل الزمالك".

وتابع: "لا أعلم هل الأهلي سجل علامته أم لا، ولكن حال تم تسجيلها سيكون ذلك قد تم عقب منحه لقب نادي القرن عام 2000 من الكاف.

وانهى: "الكاف يتعامل في المخاطبات الرسمية مع اتحاد الكرة المصري، ولا دخل له بما يتم في وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر".