رياضة | الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم سيرينو

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم سيرينو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر مقربة من جهاز الكرة بالفريق الأل لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن النادي حسم بشكل نهائي، موقفه من ضم الجناح الأوروجواياني جاستون سيرينو، لاعب نادي صن داونز بطل جنوب أفريقيا، خلال الميركاتو الصيفي.

ووفقاً للمصادر، فإن لجنة التخطيط بالنادي الأحمر، قررت صرف النظر عن التعاقد مع اللاعب خلال الفترة الحالية.

ويأتي القرار، بسبب ارتفاع المقابل المادي المطلوب من قبل إدارة صن داونز، حيث طلبت مبلغ 3 ملايين دولار، للتخلي عن خدمات اللاعب.

Advertisements

وأكد المصدر، أن الأهلي لا يريد دفع مثل هذا المبلغ في لاعب بلغ من العمر 30 عاماً.

وقام الأهلي بالفعل بتدعيم مركز الجناح الهجومي، حيث أعلن اليوم رسمياً، ضم الجناح الشاب طاهر محمد طاهر، نجم نادي المقاولون العرب، لمدة 5 مواسم.

ويكثف الأهلي مفاوضاته مع نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، لضم رمضان صبحي بشكل نهائي لصفوف القلعة الحمراء.