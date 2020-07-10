رياضة | صلاح يقدم نصيحة لتريزيجيه حول رحيله عن البريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر صلاح يقدم نصيحة لتريزيجيه حول رحيله عن البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت بعض التقارير الصحفية التركية، عن اقتراب النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، المحترف ضمن صفوف أستون فيلا الإنجليزي، إلى العودة للدوري التركي مرة أخرى.

وتبعًا لما نشرته الصحيفة التركية "فوتوماك" إن فريق فنربخشة يسعى بالتعاقد مع تريزيجيه، ولكن الدلائل تشير إلى أن نجم أستون فيلا لا يرغب في اللعب في دوري أقل من البريميرليج، وإذا هبط الفيلانز للتشامبيونشيب فسينظر تريزيجيه لمسألة العودة في تلك الحالة.

وأوضح التقرير أن المفاوضات الأخيرة قد حددت معالم مهمة لعودة تريزيجيه للدوري التركي، فوفقًا لـصحيفة "skorer" تم الكشف عن أن تريزيجيه قد وضع مستقبله مع صديقه المقرب محمد صلاح، نجم ليفربول، على الطاولة.

وأضاف أن محمد صلاح الذي ظل مرافقًا لتريزيجيه سواء قبل أو بعد مباراة أستون فيلا قبل الماضية، قدم له النصيحة بشأن مستقبله.

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وأكدت الصحيفة أن نجم ليفربول وجه نصيحة إلى تريزيجيه بعدم مغادرة الدوري الإنجليزي والرحيل لنظيره التركي، والبقاء في انجلترا، ونصحه بضرورة الاستمرار، وحاول صلاح نقل أفكاره لصديقه الذي لم يتخلى عنه منذ قدومه لإنجلترا.

وتابعت الصحيفة أن نصائح صلاح لصديقه تريزيجيه، الذين تقاسما معًا غرفة واحدة في معسكرات المنتخب الوطني، قد أثرت على قراره بخصوص مستقبله.

وحاول أحد مسئولي فنربخشة الاتصال بتريزيجيه من أجل الانتقال للفريق، وقد كشف ذلك الاتصال عن إمكانية رحيل تريزيجيه لفنربخشة حال هبوط أستون فيلا لتشامبيون شيب، مع وضع اللاعب في إعتباره التفكير في العروض الأخرى المقدمة إذا فكر في مغادرة البريميرليج.

جدير بالذكر أن محمود تريزيجيه لعب مع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي في 29 مباراة هذا الموسم، وسجل 3 أهداف وصنع آخرين، ويستمر تعاقده مع الفيلانز حتى عام 2023.