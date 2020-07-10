رياضة | الزمالك يقترب من تجديد عقد نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يقترب من تجديد عقد نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي نادى الزمالك لحسم ملف تجديد عقود لاعبيه خلال الفترة الحالية قبل استئناف مباريات الموسم وعلى رأسهم الظهير الأيسر عبدالله جمعة .

ويتمسك باتريس كارتيرون المدير الفنى الفرنسي لنادى الزمالك بالظهير الأيسر عبدالله جمعة خلال الموسم القادم خاصة أن اللاعب أحد الركائز الأساسية فى القلعة البيضاء .

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وذكرت تقارير صحفية انه كان هناك خلافات بسيطة بين اللاعب والنادى حول المقابل المادى ولكن تدخل مسؤولي الأبيض وسيتم ترضية اللاعب بمقابل جيد .

ويذكر أن بطولة الدوري المصري ستعود بعد فترة توقف دامت لأربع أشهر خلال أغسطس القادم.