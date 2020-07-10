رياضة | الدوري الإماراتي يقترب من العودة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الدوري الإماراتي يقترب من العودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد بروتوكول العودة إلى التدريبات، الذي عممه الاتحاد الإماراتي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين على الأندية، المخالفات والعقوبات المقرر اتخاذها في حال مخالفة أي من بنود الدليل الاسترشادي، الذي يتضمن الإجراءات والمعايير والشروط الواجب الالتزام بها خلال تدريبات الأندية المقررة انطلاقها اعتباراً من غد السبت استعداداً للموسم الجديد، وذلك في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وذكرت صحيفة البيان اليوم الجمعة أنه وفقاً للائحة الاسترشادية، تتراوح الغرامات المالية بين خمسة آلاف و50 ألف درهم وتصل إلى 100 ألف درهم، إضافة إلى المنع من التدريب في حالة التكرار.

وأوضح البروتوكول أنه في حالة مخالفة ناد لأي من التعليمات والإجراءات المنصوص عليها في الدليل الاسترشادي، يتم إحالة المخالفة إلى لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، لاتخاذ قرار بمنع النادي من إجراء التدريبات لمدة محددة.

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ووفقا للائحة، تنقسم العقوبات إلى تسعة بنود، إذ تفرض غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم على عدم تعيين مسؤول اتصال بالنادي، لمتابعة تطبيق البروتوكول الصحي، وفي حالة مرور أسبوع من بداية التدريبات دون تكليف مسؤول اتصال تضاعف الغرامة لتصل إلى 100 ألف درهم.

وحدد البند الثاني غرامة مالية قدرها خمسة ألاف درهم لكل شخص في حالة عدم التوقيع على إقرار البروتوكول، ترتفع إلى عشرة ألاف درهم، والمنع من دخول مرافق التدريب، فيما تبلغ عقوبة مخالفة تجهيز وإعداد المرافق وتعقيم المنشآت إلى 50 ألف درهم.

وحدد البند الرابع مخالفة عدم إجراء فحوص كورونا بمبلغ 50 ألف درهم لكل شخص، بالإضافة إلى المنع من التدريب لمدة 17 يوما، وتصل إلى 30 يوما و100 ألف درهم في حالة التكرار.

وفي حالة ارتكاب مخالفة عدم الإبلاغ عن إصابة بأي حالة إيجابية لعضو من أعضاء الفريق، يتم توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم لكل شخص، إضافة إلى المنع من التدريب لمدة 17 يوما، وتصل إلى 30 يوما و100 ألف درهم في حالة التكرار.