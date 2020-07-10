رياضة | خاص- أول تعليق من الأهلي على احتفالية نادي الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر خاص- أول تعليق من الأهلي على احتفالية نادي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على احتفالية نادي الزمالك بلقب القرن الحقيقي، وخروج رئيسه بمستند يُفيد بتسجيله حقوق الملكية الفكرية.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك، أعلن أمس الخميس عن حصوله على مستند يؤكد الملكية الفكرية لنادي "القرن الحقيقي"، مطالبًا النادي الأهلي بإزالة جميع لافتاته وعدم استخدام الشعار مرة أخرى لعدم المسائلة القانونية.

ورد مصدر داخل إدارة النادي الأهلي ساخرًا من الأمر من خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" قائلًا: "الأمر يدعو الابتسامة فقط، ونلتزم بقرارات مجلس الإدارة".

وتابع: "الكابتن محمود الخطيب، أبلغ أعضاء النادي بعدم الرد على تلك الأحداث الجارية وعدم الانصياع وراء كل ما يدور على الساحة".

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وأضاف: "الأهلي مُلتزم في شكواه والطرق القانونية فقط، لحفظ حقوقه الخاصة، والمطالبة بعدم الانتهاك بما يمتلكه النادي من مستندات رسمية".

وأكمل: "ننتظر مرور المدة القانونية من إنذار رئيس الزمالك بإزالة اللافتات التراجع عن أفعاله قبل اتخاذ خطوات تصعيدية".

واختتم: "الأمر قد يتم تصعيده من جانب النادي الأهلي أيضًا، بشكوى رسمية إلى غرفة التجارة والصناعة للحقوق الملكية، والاتحاد الإفريقي "كاف" كونه صاحب منح اللقب، والاتحاد الدولي "فيفا"، ومن ثم الشكوى أمام المحكمة الاقتصادية للمطالبة بتعويض مادي عن أي أضرار".

وكان النادي الأهلي توج بلقب الفرن الإفريقي، في عام 2000 الماضي، وتسلم الجائزة الراحل صالح سليم رئيس النادي الأسبق، في احتفالية أُقيمت في مدينة جوهانسبرج الجنوب إفريقية.