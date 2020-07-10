رياضة | نجم الأهلي يقترب من الانتقال لبيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يقترب من الانتقال لبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب أحمد الشيخ، صانع ألعاب النادى الأهلى، من الانتقال لصفوف بيراميدز خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

ويرغب بيراميدز في التعاقد مع الشيخ في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، نظرا لرغبته في تدعيم الفريق بصفقة مميزة.

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وطلب أحمد الشيخ من جهاز الكرة بالنادي الأهلي، حسم موقفه مع الفريق خلال الفترة المقبلة، خصوصًا أنه لم لا يشارك مع الأحمر بصفة أساسية في التشكيل، وذالك قبل توقف النشاط بسب فيروس كورونا كوفيد-19.

وسيقوم بيراميدز بإرسال عرض رسمي إلى إدارة النادي الأهلي من أجل الحصول على خدمات أحمد الشيخ، حال موافقة السويسري رينيه فايلر على رحيل اللاعب بداية من الموسم الجديد.