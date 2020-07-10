رياضة | 4 مراحل لتوثيق علامتك التجارية على طريقة مرتضى منصور ولقب "نادي القرن الحقيقي"

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر 4 مراحل لتوثيق علامتك التجارية على طريقة مرتضى منصور ولقب "نادي القرن الحقيقي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك مفاجأة مدوية، حيث أعلن بتسجيل علامة تجارية تحمل اسم "الزمالك نادى القرن الحقيقى لكرة القدم" وذلك في وزارة التموين والتجارة الداخلية، وهى المفاجأة التى كان وعد بها رئيس النادى جماهيره منذ أيام قليلة.

وطالب رئيس الزمالك مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بإزالة كافة اللافتات الخاصة بلقب "نادي القرن"، بعد تسجيله علامة تجارية تحمل اسم "الزمالك نادي القرن الحقيقي لكرة القدم"، كما طلب من جماهيره الاحتفال بتسجيل العلامة التجارية للزمالك كـ"نادي القرن الحقيقي".

الحقيقة التي أظهرتها الورقة التي أعلن عنها مرتضى منصور وزعم أنها تسجيل للعلامة التجارية "الزمالك نادي القرن الحقيقي"، هي مجرد طلب تسجيل تصميم أو شعار، بقيمة 117 جنيه، وهي خطوة أولي بين خطوات عديدة المفروض أن يتبعها مسئولي القلعة البيضاء لتسجيل علامته التجارية.

تمر إجراءات تسجيل العلامة التجارية بـ 4 مراحل وهي كالتالي:

مرحلة الإيداع:

- تقديم طلب تسجیل تصمیم أو نموذج صناعي المعد خصيصًا لذلك.

- عدد ٤ صور من التصمیم أو النموذج الصناعي أو العلامة التجارية.

- إرفاق مستخرج من السجل التجاري أو عقد التأسیس أو النظام القانوني.

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- يتم الحصول على رقم الإيداع وتاريخ الطلب لأهمية المراجعة.

مرحلة الفحص الفني:

يتم خلال هذه المرحلة، مراجعة المستندات واستلامها، وعمل نسخة من الطلب (بناء على رغبة طالب التسجیل)، وتقدیر رسوم تقدیم الطلب (117 جنيها)، تحدید رقم متتابع – سنویا- للطلب طبقًا لأولویة.

ويتم فيما إدخال بیانات الطلب على الحاسب الآلي، وقید بیانات الطلب في السجل، وفتح ملف لمستندات الطلب.

ويأتي الرد على الطلب المقدم إما بالموافقة على العلامة بدون شروط، أو الموافقة بشرط، أو رفض العلامة، ويرسل القرار إلى مقدم الطلب عن طريق البريد باشتراطات القبول أو أسباب الرفض على أن يتم الرد من قبل مقدم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ وصول القرار.

مرحلة النشر:

بعد إبلاغ صاحب العلامة بالموافقة عليها يجب عليه القيام بالإعلان عن العلامة في ثلاثة صحف، الجريدة الرسمية، جريديتين محليتين تصدران باللغة العربية لمدة 60 يومًا، والهدف من ذلك هو إعلام الغير بتسجيل العلامة المودعة ومن لديه اعتراض يحق له التظلم خلال شهر من تاريخ استلام قرار تسجيل التصميم.

مرحلة التسجيل:

تأتي مرحلة التسجيل بعد انتهاء الشهر المحدد للاعتراض على العلامة، إذا لم يتقدم أحد باعتراض على تسجيل العلامة المراد تسجيلها، يتم إصدار شهادة لصاحب الشأن تتضمن جميع البيانات الخاصة بالمؤسسة أو الشركة، كما تتضمن صورة العلامة، ويمنح صاحب العلامة مدة حماية قدرها 10 سنوات من تاريخ إيداع العلامة.