رياضة | شوبير يكشف حقيقة انتقال عاشور للزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر شوبير يكشف حقيقة انتقال عاشور للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح أحمد شوبير، نائب رئيس إتحاد الكرة السابق والإعلامي الحالي، موقف حسام عاشور لاعب الأهلي، من مفاوضات نادي الزمالك، لضمه في فترة الانتقالات الصيفية.

وأعلن النادي الأهلي في وقت سابق، توجيه الشكر لعاشور، بعد الفترة الطويلة التي قضاها بين جنبات الفريق، طيلة المدة الماضية.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "توجد عدة محاولات للصلح بين الأهلي وعاشور، حيث أنه أحد أبناء النادي، ولعب للأهلي طوال 15عاماً".

Advertisements

وتابع: "لن تصيبني الدهشة إذا انتقل عاشور للزمالك، فهو لاعب حر غير مرتبط بأي ناد".

وحول مفاوضات الأهلي لضم أحمظ حجازي، لاعب وست بروميتش ألبيون،استطرد: "موقف حجازي صعب للغاية، حيث يقترب ناديه من الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز".

وأعلن الأهلي ضم طاهر محمد طاهر، نجم المقاولون العرب رسمياً اليوم، لمدة 5 سنوات.