رياضة | للجنة الخماسية تجتمع أندية الاسماعيلية وكفر الشيخ والدقهلية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر للجنة الخماسية تجتمع أندية الاسماعيلية وكفر الشيخ والدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعاتها مع أندية القسم الثالث، حيث تجتمع في الحادية عشر صباح السبت مع أندية الشرقية والاسماعيلية.

كما قررت اللجنة أنها ستلتقي مع أندية كفر الشيخ والدقهلية في الثانية ظهرا بالمقر الرئيسي للاتحاد.

ومن المنتظر أن تستمع اللجنة لمطالب الأندية واحتياجاتها فيما يتعلق بالمسابقات واللائحة الجديدة.