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رياضة | سيتين يعلن قائمة برشلونة لمواجهة بلد الوليد غدا في الليجا

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر سيتين يعلن قائمة لمواجهة بلد الوليد غدا في الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة قائمة الفريق التي وقع عليها اختياره لمواجهة مضيفه بلد الوليد غدًا السبت في إطار مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من "الليجا".

قائمة برشلونة شهدت استبعاد البرازيلي أرثور ميلو بسبب الإصابة، بجانب صامويل أومتيتي المصاب أيضا.

وضمت القائمة كلا من :-

تير شتيجين - سيميدو - بيكيه - راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - سواريز - - نيتو - لينجليت - جريزمان - جوردي ألبا - برايثويت - سيرجيو روبيرتو - فيدال - جونيور - ريكي بويج - أروخو - أرناو.

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