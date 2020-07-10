رياضة | تفاصيل قرعة الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل قرعة الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي، عن مواجهة سهلة لمانشستر يونايتد حال تخطى نظيره لاسك، فيما من المنتظر أن يشهد الدور نفسه معركة ألمانية إيطالية.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع نظيره لاسك في ثمن النهائي، والفائز من هذه المباراة يلتقي المنتصر من باشاك شهير وكوبنهاجن في ربع النهائي.

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على جانب آخر يلتقي الفائز من لقاء إنتر ميلان وخيتافي، المنتصر من مباراة جلاسجو رينجيز وباير ليفركوزن، ما يمهد لمعركة إيطالية ألمانية منتظرة في ربع النهائي.

أما عن المباراتين المتبقيتين في ربع النهائي، فيواجه الفائز من لقاء فولفسبورج وشاختار، الفائز من مباراة فرانكفورت وبازل، فيما يلتقي المنتصر من مباراة أولمبياكوس وولفرهامبتون، مثيله من لقاء إشبيلية وروما.