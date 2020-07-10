رياضة | رسميًا - برونو فيرنانديز لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميًا - برونو فيرنانديز لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب خط وسط فريق مانشستر يونايتد على جائزة لاعب الشهر في البريميرليج عن شهر يونيو الماضي.

ويقدم برونو مستويات مميزة للغاية مع مانشستر يونايتد منذ قدومه خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، ولكنه لم يلعب الكثير من المباريات بعد انتقاله بسبب توقف النشاط الرياضي لانتشار فيروس كورونا.

وأصبح ‏برونو فيرنانديز هو اللاعب الأول من مانشستر يونايتد الذي يحقق جائزة لاعب الشهر في شهرين متتاليين منذ كريستيانو رونالدو في عام 2006.

يذكر أن اللاعب البرتغالي قاد مانشستر يونايتد بالأمس لتحقيق فوزا ثمينا على حساب فريق استون فيلا بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة على ملعب فيلا بارك.