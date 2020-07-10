الامارات | ريال مدريد في ورطة قبل مواجهة ألافيس المهمة بالدوري الإسباني

شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد في ورطة قبل مواجهة ألافيس المهمة بالدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب ريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان عن قائمة الفريق الملكي لمواجهة نظيره ألافيس، اليوم الجمعة، في ختام مباريات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي سيفتقد فيها إلى خدمات أربع مدافعين مؤثرين لأسباب مختلفة.

وتشهد القائمة غياب أسماء: الظهير الأيسر مارسيلو، وناتشو بسبب الإصابة، وقائد الفريق سيرخيو راموس، وداني كارفاخال بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، الأمر الذي دفع زيدان لاستدعاء لاعبين صغار السن مثل خافيير هرنانديز وميغيل غيتيريز لإمكانية الزج بأحدهما في المباراة، في وقت تتركز الأنظار على اللاعب الذي سيشغل مركز راموس في قلب الدفاع وإن كان الحل الأبرز بإعادة لاعب وسط الارتكاز البرازيلي كاسيميرو إلى الخلف أمام الحارس البلجيكي كورتوا.

وتعتبر المباراة في غاية الأهمية لاستعادة ريال مدريد فارق النقاط الأربعة عن غريمه التقليدي برشلونة.

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