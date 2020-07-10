شكرا لقرائتكم خبر عن «الظاهرة» رونالدو يعترف: ارتكبت أخطاء في شبابي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدلى الدولى البرازيلى السابق رونالدو نازاريو بكلمة خلال منتدى القمة العالمية لكرة القدم التى تقام فى مدريد عبر الفيديو، حول التزام اللاعبين تجاه القضايا الاجتماعية.

وخلال حديث مع اللاعب خوان ماتا فى منتدى القمة العالمية، قال بطل العالم مرتين مع منتخب البرازيل: «بشكل عام، اللاعبون يصبحون أكثر التزاما مع الوقت بالقضايا الاجتماعية، شعوري بالناس ذاد الآن».

وأضاف: «يصبحون أكثر إدراكا للقوة التى لديهم، رغم أنهم مازالوا يرتكبون أخطاء، وأنا ارتكبت أخطاء فى شبابى». وأشار خوان ماتا، لاعب مانشستر يونايتد، إلى أن اللاعبين يدركون أنهم حين يشاركون قيمهم، يجدون الناس تنصت إليهم ويحاول الكثيرون استغلال ذلك فى النضال لقضايا عادلة.

وكان رونالدو قد دشن فى 2011 مؤسسة لتشجيع الأعمال الخيرية فى البرازيل، فى حين يعد ماتا من القائمين على حركة «الهدف المشترك» التى يتبرع عبرها أكثر من 100 لاعب ومدرب وشخصية كروية بـ1% من أجورهم لتمويل مشروعات اجتماعية فى بلدان عديدة.

وأشار ماتا إلى أنه خلال أزمة فيروس كورونا ساهمت الحركة بنحو 600 ألف يورو فى تمويل 35 منظمة تتعاون معها بشكل دائم من أجل تقديم مساعدات على المدى القصير فى المجال الصحى وتوفير الطعام، وكذلك فى توفير إجراءات على المدى المتوسط للحصول على التعليم.

من جانبه، اعترف رونالدو بأن أزمة كورونا تسبب «معاناة هائلة» للشركات والمانحين وكذلك للفئات المهمشة فى بلاده، وأن مؤسسته تسعى حاليا لمساعدة العديد من الأشخاص ممن لا تتوافر لديهم موارد للعيش.

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بدأ رونالدو مسيرته الكروية من بوابة نادى كروزيرو فى البرازيل عام 1993 الذى لعب له لموسمين، انتقل بعدها إلى القارة الأوروبية؛ حيث لعب مُعظم مسيرته الكروية بين عامى 1994 و2008 تنقّل خلالها بين كبريات الدوريات والأندية فى القارة، بداية من نادى أيندهوفن الهولندى فى الفترة ما بين 1994–1996 ثم فى الدورى الإسبانى فى فترتين مُتفرقتين لعب خلالهما لقُطبى إسبانيا برشلونة بين عامى 1996–1997 وريال مدريد بين عامى 2002–2007 مروراً بفترتين متفرقتين أيضا مع قُطبى مدينة ميلانو الإيطالية، بدءًا من الإنتر بين 1997–2002، ثمّ الميلان الذى لعب له بين عامى 2007 و2008، حينما قرّر الرجوع لبلاده البرازيل من بوابة نادى كورينثيانز الذى قضى معه آخر سنتين فى مسيرته الكروية.