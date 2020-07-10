شكرا لقرائتكم خبر عن كيكي سيتين يعلن قائمة برشلونة لمواجهة بلد الوليد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلن المدرب الإسباني كيكي سيتين، المدير الفني لنادي برشلونة، قائمة فريقه لمباراة بلد الوليد في الليجا.
ويحل النادي الكتالوني ضيفًا على بلد الوليد، السبت، ضمن لقاءات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني.
وتتكون القائمة من
حراسة المرمى: تير شتيجن، نيتو، أرونا.
الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليه، ألبا، أروخو، فيربو.
الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، آرثر، روبيرتو، فيدال، بويج.
الهجوم: ميسي، سواريز، جريزمان، برايثوايت.
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