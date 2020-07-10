مواجهة محتملة بين رونالدو وريـال مدريد.. تفاصيل قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب: ضياء السقا

أسفرت قرعة الدور ربع النهائى لدوري أبطال أوروبا عن مواجهة الفائز من مباراة مانشستر سيتي أمام ريال مدريد مع الفائز من مواجهة يوفنتوس ضد ليون، بعد قرار استئناف المسابقات الأوروبية من جديد، عقب توقفها بسبب جائحة كورونا.

وتعرض الفريق الملكي للهزيمة على أرضه بملعب سانتياجو برنابيو أمام السيتي بهدفين لهدف، فيما تلقى اليوفي الخسارة بهدف نظيف أمام ليون في فرنسا.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة "لشبونة" البرتغالية مباريات دوري أبطال أوروبا ابتداءً من دور ربع النهائي على ملعبي "بنفيكا" و"سبورتنج لشبونة"، على أن تقام مباريات دور ربع النهائي بدوري الأبطال من لقاءٍ واحد.

Advertisements

وكانت فرق لايبزيج الألماني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وأتلتيكو مدريد الإسباني، وأتالانتا الإيطالي، قد ضمنوا التأهل لربع نهائي دوري الأبطال.

ويتبقى فقط أربع مباريات على انتهاء دور ثمن النهائي، حيث سيلاقي بايرن ميونخ منافسه تشيلسي، ومانشستر سيتي أمام ريال مدريد، وبرشلونة ضد نابولي، ويوفنتوس ضد ليون، وتلك المباريات ستقام يومي السابع والثامن من شهر أغسطس.

وستلعب لقاءات دور ربع النهائي في أربع أيام ابتداءً من 12 من شهر أغسطس القادم وحتى 15 من نفس الشهر، بينما ستلعب لقاءات دور نصف النهائي يومي الثامن عشر والتاسع عشر من شهر أغسطس، على أن يقام النهائي في 23 من نفس الشهر.

يذكر أن "يويفا" سمحت للأندية باستضافة مباريات إياب ثمن النهائي على أرضها، قبل أن تقام مباريات الربع النهائي بنظام المباراة الواحدة في مدينة لشبونة البرتغالية.