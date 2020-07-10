الامارات | برونكهورست: لا أتخيل برشلونة بدون ميسي

شكرا لقرائتكم خبر عن برونكهورست: لا أتخيل برشلونة بدون ميسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يأمل مدافع برشلونة الإسباني السابق الدولي الهولندي المعتزل جيوفاني فان برونكهورست بأن ينهي نجم الأخير الأرجنتيني ليونيل ميسي مسيرته في ملعب "كامب نو" في ظل تقارير عن احتمال رحيله مع نهاية عقده عام 2021.

وكانت إذاعة "كادينا سير" أشارت نهاية يونيو المنصرم الى توقف المفاوضات بشأن تجديد العقد بين النادي الكاتالوني والنجم البالغ من العمر 33 عاما، وان الأخير يفكر بالرحيل عن النادي في صيف العام المقبل، بعدما سئم من فشل الإدارة الحالية في بناء فريق قادر على المنافسة وتعب من التسريبات التي تخرج من النادي وتشوّه صورته.

وقال فان برونكهورست (45 عاما) الذي يشغل حاليا منصب مدرب فريق غوانزو ار اند اف الصيني: "أحب ان ارى ميسي جزءا من برشلونة طوال مسيرته. إنه واحد بين قلة من اللاعبين الذين بقوا طوال مسيرته في نفس النادي". واضاف "أنا معجب به كشخص ولاعب وامل أن يبقى هناك (في برشلونة). هذا ما أحب أن أراه".

ولعب فان برونكهورست في برشلونة بين 2003 و2007 وفاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2006، عندما كان ميسي الشاب بدأ بالفعل مسيرته الرائعة. وتابع:"أنا أعرفه مذ كان عمره 16 عاما والآن بلغ الـ33 من عمره". مشيرا إلى أنه الأكثر قدرة على اتخاذ قراراته حول ما إذا كان سيغادر ام يبقى "سيقرر بنفسه، لكنني لا أستطيع أن أتخيل برشلونة بدونه".

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