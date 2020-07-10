شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بنزيمة لاعب شهر يونيو في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز كريم بنزيمة، مهاجم ريـال مدريد، اليوم الجمعة، بجائزة لاعب شهر يونيو في الدوري الإسباني، بحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية للبطولة على موقع «تويتر».

وواصل المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة تألقه في صفوف الفريق الملكي، الذي يتصدر الدوري الإسباني حاليًا بـ77 نقطة.

ويحتل بنزيمة المركز الثاني في ترتيب هدافي المسابقة بـ17 هدفًا، خلف ليونيل ميسي، نجم برشلونة، الذي يأتي في الصدارة بـ22 هدفًا.

وقدم بنزيمة عروضا مميزة رفقة الملكي في شهر يونيو، إذ سجل هدفين في شباك فالنسيا، ضمن منافسات الجولة 29، ثم هدفًا في مرمى ريـال سوسيداد بالجولة 30، خلال المباراة التي فاز بها الملكي بهدفين لهدف.

وصنع «بنزيمة» هدفًا للريـال سجله كاسيميرو، فاز به الفريق على إسبانيول، في الجولة 32.

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