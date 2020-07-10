شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انضمام طاهر.. منافسة خماسية في مركز الجناح الأيسر بالأهلي (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي التعاقد رسميًا مع طاهر محمد طاهر، الجناح الأيسر لفريق الكرة بنادي المقاولون العرب، والبالغ عمره 23 عامًا، لمدة 5 مواسم مقبلة.
طاهر كان يشغل مركز الجناح الأيسر في المقاولون خلال مسيرته مع الفريق، وهو المركز الذي من المحتمل أن يتنافس عليه خمسة لاعبين بصفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل، حيث استقر النادي على استعادة خدمات محمد شريف بعد نهاية إعارته لإنبي، في الوقت الذي مازال يسعى المجلس لحسم صفقة رمضان صبحي من هيدرسفيلد الإنجليزي، كما يشغل مركز الجناح الأيسر أيضًا كل من جونيور أجايي ومحمود كهربا، مع تحول الأول لمهاجم صريح في بعض المباريات.
نستعرض من خلال التقرير التالي أرقام الرباعي المفترض أن ينافس طاهر محمد طاهر على مركز الجناح الأيسر في الأهلي:
محمد شريف
ثاني هدافي الدوري المصري في موسمه الجاري برصيد 9 أهداف، سجلها مع إنبي، وشارك محمد شريف صاحب الـ 24 عاماً، في 12 مباراة بقميص الأهلي قبل إعارته للفريق البترولي، تمكن خلالها من تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين.
جونيور أجايي
النيجيري صاحب الـ 24 عاماً، خاض 121 مباراة بقميص الأهلي منذ قدومه في صيف 2016 من الصفاقسي التونسي، ونجح في تدوين 59 لقطة مضيئة من خلال 35 هدفًا و24 «أسيست».
محمود كهربا
صاحب الـ 26 عامًا المنضم للاهلي في يناير الماضي، لم يشارك سوى في 10 مباريات مع الفريق الأحمر، استطاع خلالها صناعة الفارق في 6 مشاهد ما بين تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلها.
رمضان صبحي
بدأ رمضان مشواره مع الأهلي وهو دون الـ 17 عاماً قبل الاحتراف في الدوري الإنجليزي، ثم العودة معارًا في يناير من عام 2019، وتشير أرقام رمضان ابن الـ 23 عامًا مع فريق التتش إلى خوض 110 مباريات بقميصه، زار خلالها شباك المنافسين في 24 مناسبة، بالإضافة إلى صناعة 21 هدفًا لزملائه.
بقى أن نذكر أن طاهر محمد طاهر شارك في 86 مباراة مع المقاولون العرب، أحرز خلالها 11 هدفًا وقام بعمل 9 «أسيست».
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