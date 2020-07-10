شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. برونو فرنانديز لاعب شهر يونيو في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل البرتغالي برونو فرنانديز، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد، على جائزة لاعب شهر يونيو، كأفضل لاعب في المسابقة من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

وتنافس على الجائزة واندرز، كونور كودي وراؤول خيمنيز، من ولفرهامبتون ومُهاجم مانشستر يونايتد، أنتوني مارسيال، بالإضافة لداني إنجز، مُهاجم ساوثهامبتون، ولاعب نيوكاسل يونايتد، وسان ماكسيمين.