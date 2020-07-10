شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات نارية مرتقبة.. تعرّف على نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الجمعة، نتائج قرعة ربع النهائي ونصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد استئناف منافساتها بنظام جديد، جراء أزمة كورونا.

وقرر الاتحاد الأوروبي في وقت سابق نقل مباريات البطولة لتقام في العاصمة البرتغالية لشبونة، في ظل انتشار فيروس كورونا بشكل كبير في العديد من الدول الأوروبية.

وستقام مباريات الأدوار المتبقية من البطولة بنظام المباراة الواحدة، وليس مواجهتي ذهاب وإياب، علما بأن المباريات المتبقية من دور ثمن النهائي ستقام بملعب صاحب المباراة.

وتتبقى من دور الـ16 مباريات تشيلسي مع بايرن ميونخ، ومانشستر سيتي أمام ريـال مدريد، ويوفنتوس ضد ليون، ونابولي مع برشلونة، فيما حسم فرق أتلانتا الإيطالي، وأتلتيكو مدريد الإسباني، ولايبزيج الألماني، وباريس سان جيرمان الفرنسي تأهلها بالفعل إلى دور الثمانية.

وأسفرت قرعة ربع نهائي البطولة عن المواجهات التالية..

المباراة الأولى.. ريـال مدريد أو مانشستر سيتي مع ليون أو يوفنتوس

المباراة الثانية.. لايبزيج وأتلتيكو مدريد

المباراة الثالثة.. نابولي أو برشلونة مع تشيلسي أو بايرن ميونخ

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المباراة الرابعة.. أتالانتا وباريس سان جيرمان

وسيلتقي الفائز من المباراة الأولى مع نظيره في المباراة الثالثة، في نصف نهائي البطولة، فيما يلتقي الفائز من المباراة الثانية بنظيره في المباراة الرابعة.