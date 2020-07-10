شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: حسام عاشور أخطأ لكن لا يستحق الإعدام (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي أحمد شوبير، إن حسام عاشور، قائد الأهلي، أخطأ عقب الفيديوهات التي نشرها قبل أسابيع بعد إعلان النادي رحيله بنهاية الموسم، والتي انتقد فيها مجلس إدارة النادي، قائلًا إنه على الرغم من ذلك لا يستحق الإعدام.
وأضاف «شوبير»، عبر برنامجه على قناة «أون تايم»، في حضور ضيفه حارس الأهلي السابق رمزي صالح: «أنا متعاطف مع حسام عاشور إلى أقصى درجة، حسام عمل تاريخ مع الأهلي معملوش حد، مفيش خلاف إنه أخطأ، لكنه لا يستحق الإعدام».
وعلق رمزي صالح قائلًا: «مواقع التواصل الاجتماعي يا تطلعك فوق يا تدمرك، حسام عاشور تاريخ، غلط آه للأمانة، لكن لازم يكون في تعاطف نوعا ما لتاريخه».
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