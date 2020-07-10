شكرا لقرائتكم "عواد" ينضم لمعسكر الزمالك فى برج العرب بعد التعافى من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انضم محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، إلى معسكر الفريق الأبيض المقام فى برج العرب، بصورة طبيعية، عقب تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، ليخوض الحارس تدريبات صباحية فى الجيمانزيوم، بعدما جاءت نتيجة المسحة الثالثة للحارس، سلبية، حيث تعرض الحارس للإصابة بفيروس كورونا ثم خضع لمسحة ثانية جاءت سلبية وخضع لمسحة ثالثة للتأكد من تعافيه التام من الفيروس وجاءت أيضا سلبية ليتأكد شفاءه من المرض.

وقرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، خوض الفريق تدريباته على فترتين خلال معسكر برج العرب الذى انطلق أمس ولمدة 15 يوما استعدادا لاستئناف مباريات الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل، وسيؤدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية فى الجيم صباحا، على أن يكون التدريب المسائى عبارة عن تدريبات جماعية بالكرة.

Advertisements

ووصل الزمالك إلى برج العرب، ظهر أمس الخميس، بعدما غادرت النادى صباح الأمس بأتوبيسين لتطبيق التباعد الاجتماعى وخوفا من تعرض اللاعبين للإصابة بفيروس كورونا، فيما أعلن الموقع الرسمى للزمالك تفاصيل تدريب الفريق الذى أقيم عقب عودة النشاط وأكد الموقع الرسمى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك استأنف تدريباته صباح الخميس بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر وذلك بمقر النادى، وتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين خاضت مجموعة التدريب فى الثامنة والنصف والأخرى فى التاسعة والنصف، وضمت المجموعة الأولى كلا من محمود الونش وعبدالله جمعة ويوسف أوباما وكابونجو كاسونجو ومصطفى محمد وإسلام جابر وإمام عاشور وأحمد مصطفى "زيزو" ومحمد حسن ومحمد عبدالسلام و أحمد عيد.

فيما ضمت المجموعة الثانية كلا من: محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل ومحمد صبحى ومحمود علاء ومحمد عبدالشافى ومحمد عبدالغنى وطارق حامد وشيكابالا ومحمد عنتر وعمر السعيد، ولم يذكر الموقع الرسمى مشاركة حازم امام فى التمرين وخاضت كل مجموعة تدريبات قياسات بدنية وتأهيلية لقياس عملية التحمل البدن، كما خاضت المجموعتين بعض تدريبات الرشاقة والمرونة وذلك تحت قيادة الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، وامير عبدالعزيز المدرب العام وأحمد عبدالرؤوف المدرب المساعد.