شكرا لقرائتكم طلعت يوسف يمنح اللاعبين "راحة" السبت ومسحة رابعة يوم الأثنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى اللاعبين راحة سلبية 24 ساعة عقب التدريب الصباحى اليوم الجمعة حيث خاض اللاعبون المران فى الثامنة صباحا على أن يعودو للتدريبات الجماعية مساء بعد غد الأحد ، ومن المقرر أن يخضع الجميع للمسحة الرابعة يوم الأثنين المقبل للأطمئنان على اللاعبين وكانت المسحة الثالثة جاءت سلبية لجميع اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين.

وينتظر الجهاز الفنى وصول الأفارقة للانتظام فى التدريبات الجماعية حيث أنهى عبد الجليل إمام مدير الكرة جميع الإجراءات والتأشيرات والإقامة فى انتظار فتح المجال الجوى مع هذه الدول ، وأجرى محمد مصيلحى رئيس النادى اتصال هاتفى بطلعت يوسف للاطمئنان على الحالة الصحية والنفسية والمعنوية لجميع اللاعبين والاطمئنان على حالة الثنائى المصاب والذى يخضع للعزل المنزلى .

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قرر طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى تأجيل مناقشة ملف المحترفين بالفريق لحين عودة الإيفوارى رزاق سيسيه مهاجم الفريق من بلاده ومعرفة موقفه النهائى بشأن استمراره مع فريقه السابق الزمالك الذى طلب عودته من سيد البلد عقب انتهاء إعارته بعد تألقه بشكل ملحوظ معه او تجديد إعارته من جديد للإتحاد فى ظل رغبة مسئولى الأخير فى الحصول على خدمات اللاعب خاصة بعدما ألمح أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالفريق الأبيض أن الأولوية للإتحاد فى حالة رغبة مسئولى الزمالك فى إعارته من جديد ، ويعلق مجلس إدارة الإتحاد السكندرى آمالا كبيرة على رغبة اللاعب الذى أكد على ترحيبه بالإستمرار مع زعيم الثغر حال فشل عودته من جديد للزمالك واللعب بشكل أساسى .

من ناحية اخرى ، يعيش الاتحاد السكندري أزمة مالية مثله مثل باقى أندية الدورى الممتاز بعد توقف النشاط الذى دام لأربعة شهور متواصلة بداية من منتصف مارس الماضى حتى بداية يوليو بسبب جائحة كورونا التى ضربت العالم بالكامل وهو ما جعل إقامة معسكر مغلق للفريق أمر صعب بسبب الضائقة المالية بالرغم من المجهودات الكبيرة التى يبذلها محمد مصيلحى رئيس النادى لتوفير احتياجات النادى بشكل عام وفريق الكرة بشكل خاص ، وجاء طلب طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى بإقامة معسكر مغلق بالأمر الصعب خلال هذه المرحلة وهو ما جعل مجلس الإدارة يبحث عن بدائل.