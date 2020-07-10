شكرا لقرائتكم رمضان صبحى مهنئاً شريف إكرامي: كل سنة وأنت طيب يا أبو نسب ودايما فى ضهرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ رمضان صبحي صانع ألعاب النادي الأهلي، شريف إكرامي حارس مرمى القلعة الحمراء بعيد ميلاده رقم 37، ونشر رمضان فيديو عبر حسابه على انستجرام خلال تدريباته المنزلية برفقة إكرامي وعلق عليه "عيد ميلاد سعيد يا وحش العالم ودايماً في ضهري".

وأضاف رمضان على موقع توير "كل سنة وانت طيب يا ابو نسب" وولد إكرامى الصغير فى 10 يوليو عام 1983 فى أسرة كروية بامتياز، ليرث أصول حراسة المرمى من وحش أفريقيا والنادى الأهلى إكرامى الشحات، أحد أكبر الأسماء فى هذا المركز فى تاريخ مصر، واستطاع شريف إكرامى أن يحتفظ بمكانة مميزة فى قلوب عشاق الفريق الأحمر رغم تأكد رحيله بنهاية الموسم الجارى، بعد عدم التجديد مع الأهلى فى المفاوضات الأخيرة، ليرحل إكرامى مجاناً على الفريق ويصبح من حقه التوقيع لأى نادٍ آخر فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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شريف ورمضان

ويحتفل اليوم الجمعة ، شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي بعيد ميلاده رقم 37، حيث ولد إكرامي الصغير في 10 يوليو عام 1983 في أسرة كروية بامتياز، ليرث أصول حراسة المرمى من وحش أفريقيا والنادي الأهلي إكرامي الشحات، أحد أكبر الأسماء في هذا المركز في تاريخ مصر واستطاع شريف إكرامي أن يحتفظ بمكانة مميزة فى قلوب عشاق الفريق الأحمر رغم تأكد رحيله بنهاية الموسم الجاري، بعد عدم التجديد مع الأهلى فى المفاوضات الأخيرة، ليرحل إكرامى مجاناً على الفريق ويصبح من حقه التوقيع لأى نادٍ آخر فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.