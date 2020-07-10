شكرا لقرائتكم تقارير تونسية.. التونسى حمزة المثلوثى يصل القاهرة الأحد للانضمام للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يصل التونسى حمزة المثلوثى، الظهير الأيمن بفريق الصفاقسى التونسى، القاهرة الأحد المقبل للانضمام رسميا إلى صفوف الزمالك، بعدما كشفت عدة تقارير عن حصول الزمالك على توقيع اللاعب الذى ينتهى تعاقده مع ناديه الصفاقسى بنهاية الموسم الجارى، ومن المقرر أن حضور المثلوثى إلى مصر للتوقيع للزمالك جاء عقب استئناف الرحلات الجوية، حيث توقفت رحلات الطيران فى الوقت الحالى بسبب تفشى فيروس كورونا.
وكشفت موقع " foot24 " التونسى أن الظهير الأيمن الدولي حمزة المثلوثي، قد وقع عقدا مع الزمالك المصري يمتد لـ 3 سنوات حتى شهر يونيو من سنة 2023، بعد مفاوضات بين الطرفين دامت أشهر عديدة.
أشار الموقع إلى أن المثلوثي سوف يتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة بعد غد الأحد، للالتحاق بنادي القلعة البيضاء، في صفقة إنتقال حر بعد نهاية عقده مع النادي الصفاقسي في شهر يونيو الحالى.
كانت تقارير قد اشارت عن تفاصيل الاتفاق بين الزمالك وحمزة المثلوثي، والراتب الذى سيتقاضاه بعدما اتفق اللاعب مع إدارة الزمالك على التوقيع على عقد مدته ثلاث سنوات، وستكون إجمالى قيمة العقد براتب 2 مليون دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر تقارير تونسية.. التونسى حمزة المثلوثى يصل القاهرة الأحد للانضمام للزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.