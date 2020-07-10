شكرا لقرائتكم الزمالك يكشف موقف بن شرقى وأوناجم من العودة إلى القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو نادى الزمالك أنه بمجرد فتح الطيران ما بين مصر والمغرب خلال الفترة المقبلة سيتم الحجز للثنائى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبى الفريق الأبيض، من أجل العودة إلى القاهرة للانتظام فى استعدادات الفريق الأبيض لعودة المنافسات الكروية خلال الفترة القادمة حيث يستمر تواجد الثنائى فى بلادهم نظرا لظروف الطيران.

واستعاد الزمالك جهود التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الأبيض، حيث عاد اللاعب من تونس إلى القاهرة عبر مطار القاهرة الدولى عقب عودة حركة الطيران فى مصر، وخضع اللاعب لمسحة كورونا ثم تخلف عن السفر مع فريقه إلى برج العرب للدخول فى معسكر مغلق أمس استعداداً لاستئناف الدوري، انتظارا لنتائج فحص كورونا كما سيخضع اللاعب التونسى لمسحة جديدة خلال الأيام المقبلة مع حازم إمام كابتن الفريق الذى لم يسافر مع الزمالك الى برج العرب أيضا، ويلحق الثنائى ببعثة الفريق فى المعسكر.

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وكشف مصدر داخل الجهاز الفنى لفريق الزمالك أن سبب استبعاد حازم إمام كابتن الفريق من السفر مع زملائه إلى برج العرب للدخول فى معسكر مغلق هو عدم خضوعه لمسحة كورونا الأخيرة التى خضع لها الفريق، على أن يجرى المسحة فى الأيام المقبلة وينضم بعدها إلى معسكر الفريق فى الإسكندرية.

وأعلن كارتيرون استبعاد حازم إمام عقب انتهاء المران الأول الذى أقيم صباح الأمس، حيث خاض الفريق مرانه على مجموعتين الأولى بدأت فى السابعة والنصف صباحا والأخرى فى الثامنة والنصف صباحا، وجاء قرار كارتيرون المدير الفنى للفريق بسفر الفريق لبرج العرب بالإسكندرية لخوض المعسكر المقرر بعد استئنافه الفريق تدريباته عقب العودة بعد غياب طويل بسبب انتشار فيروس كورونا.

من ناحية أخرى كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم فى نادى الزمالك، أن نتيجة المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا المستجد التى خضع لها كريم بامبو لاعب الفريق جاءت إيجابية، مشيراً إلى أنه بعد عدة أيام سيخضع اللاعب لمسحة طبية أخرى لتأكد من سلامته، وقال أمير مرتضى منصور: "الإجراءات احترازية فى معسكر الزمالك ببرج العرب على أفضل مستوى لكل اللاعبين ".