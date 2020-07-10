شكرا لقرائتكم مران الاسماعيلى الصباحى..مجموعة فى الجيم وآخرى بالملعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قسم الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى اللاعبين لمجموعتين ، الأولى أدت تدريبات فى صالة الجيم بأحد فنادق المحافظة ، بينما خاضت المجموعة الثانية تدريبات على أرض الملعب والتى شهدت اقامة مجموعة من الحصص البدنية إضافة للجمل الفنية والخططية المتنوعة.

ومن المقرر أن يشهد المران المسائى استبدال الأدوار حيث ستؤدى المجموعة التى تدربت بالجيم تدريبات فى الملعب والثانية ستقوم بتدريبات فى الجيم بعد خوضها مران فى أرض الملعب.

ويتطلع الجهاز الفنى لتجهيز اللاعبين واستعادة لياقتهم البدنية والفنية قبيل استئناف المنافسات الرسمية والتى توقفت عدة شهور جراء فيروس كورونا المستجد.

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وتلقى النادى الإسماعيلى إخطاراً من اتحاد الكرة بإجراء مسحة كورونا الثالثة الثلاثاء المقبل استعداداً لعودة بطولة الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل، وأظهرت نتائج المسحة الطبية التى أجريت للاعبى الفريق الأول بالنادى الاسماعيلى والجهاز الفنى والطبى والإدارى عن وجود حالتين إيجابيتين تحملان فيروس كورونا ( COVID 19 ) للاعب وطبيب بالدراويش.

على الفور تم اتخاذ جميع الإجراءات العلاجية والتدابير الخاصة من قبل الجهاز الطبى بالنادى الإسماعيلى بالتعاون مع الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية لاتحاد الكرة حتى تعافيهم وعودتهم مرة اخرى لتدريبات الفريق، فيما جاءت المسحة الثانية سلبية تماماً.

وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.