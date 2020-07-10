شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يخطر الإسماعيلى بإجراء مسحة كورونا الثالثة الثلاثاء المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى النادى الاسماعيلى إخطاراً من إتحاد الكرة بإجراء مسحة كورونا الثالثة الثلاثاء المقبل استعداداً لعودة بطولة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل ، وأظهرت نتائج المسحة الطبية التى أجريت للاعبى الفريق الأول بالنادى الإسماعيلى والجهاز الفنى والطبي والادارى عن وجود حالتان ايجابيتان تحمل فيروس كورونا ( COVID 19 ) للاعب وطبيب بالدراويش، على الفور تم اتخاذ جميع الإجراءات العلاجية والتدابير الخاصة من قبل الجهاز الطبي بالنادى الاسماعيلى بالتعاون مع الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية لاتحاد الكرة حتى تعافيهم وعودتهم مرة اخرى لتدريبات الفريق ، فيما جاءت المسحة الثانية سلبية تماماً.

ويتطلع جهاز الدراويش لرفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين فى ظل ابتعادهم عن ممارسة أى نشاط رياضي منذ ما يزيد على أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، ووضع الجهاز الفنى خطة تقوم على الارتقاء بمستوى اللاعبين على كل الأصعدة بشكل سريع، فى ظل ضيق الوقت قبل استئناف المنافسات بشكل رسمى.

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ويبذل مسئولو النادى الإسماعيلى جهودًا كبيرة في سبيل الحفاظ على سلامة اللاعبين وأعضاء الفريق كل من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية وعمليات التطهير اليومية لفندق الإقامة والملاعب.

وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.