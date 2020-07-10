شكرا لقرائتكم الزمالك يخضع مسحة كورونا جديدة فى معسكر برج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقرر خضوع فريق الزمالك لمسحة جديدة على هامش معسكر الفريق فى برج العرب، خلال الفترة الجارية، على أن يخضع الفريق للمسحات بشكل دورى خلال فترة المعسكر المغلق الذى يمتد لمدة 15 يوما، وذلك للتأكد بصورة مستمرة من عدم تعرض أى لاعب للإصابة بذلك الفيروس بعد استبعاد الحالات المصابة من المعسكر لحين التعافى التام من ذلك المرض.

وخضع لاعبو الزمالك خلال الفترة الماضية لمسحتى كورونا قبل انطلاق معسكر برج العرب فيما قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، خوض الفريق تدريباته على فترتين خلال المعسكر الذى انطلق أمس ولمدة 15 يوما استعدادا لاستئناف مباريات الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل، وسيؤدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية فى الجيم صباحا، على أن يكون التدريب المسائى عبارة عن تدريبات جماعية بالكرة.

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ووصل الزمالك إلى برج العرب، ظهر أمس الخميس، بعدما غادرت النادى صباح الأمس بأتوبيسين لتطبيق التباعد الاجتماعى وخوفا من تعرض اللاعبين للإصابة بفيروس كورونا، فيما أعلن الموقع الرسمى للزمالك تفاصيل تدريب الفريق الذى أقيم عقب عودة النشاط وأكد الموقع الرسمى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك استأنف تدريباته صباح الخميس بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر وذلك بمقر النادى، وتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين خاضت مجموعة التدريب فى الثامنة والنصف والأخرى فى التاسعة والنصف، وضمت المجموعة الأولى كلا من محمود الونش وعبدالله جمعة ويوسف أوباما وكابونجو كاسونجو ومصطفى محمد وإسلام جابر وإمام عاشور وأحمد مصطفى "زيزو" ومحمد حسن ومحمد عبدالسلام و أحمد عيد.

فيما ضمت المجموعة الثانية كلا من: محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل ومحمد صبحى ومحمود علاء ومحمد عبدالشافى ومحمد عبدالغنى وطارق حامد وشيكابالا ومحمد عنتر وعمر السعيد، ولم يذكر الموقع الرسمى مشاركة حازم امام فى التمرين وخاضت كل مجموعة تدريبات قياسات بدنية وتأهيلية لقياس عملية التحمل البدن، كما خاضت المجموعتين بعض تدريبات الرشاقة والمرونة وذلك تحت قيادة الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، وامير عبدالعزيز المدرب العام وأحمد عبدالرؤوف المدرب المساعد.