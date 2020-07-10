شكرا لقرائتكم ملاعب الأندية تستضيف ثمن نهائي "الأبطال" و"الأوروبي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يوم الخميس إن مباريات إياب دور الستة عشر بدوري الأبطال والدوري الأوروبي التي تأجلت بسبب جائحة كورونا ستستضيفها الأندية على ملاعبها.

وأضاف يويفا أن مواجهتين بالدوري الأوروبي لم يتم إقامة جولة الذهاب فيهما (إنتر ميلان أمام خيتافي وإشبيلية ضد روما) سيجري إقامتهما من مباراة واحدة في ألمانيا.

وستقام مباريات دور الستة عشر في دوري الأبطال في السابع والثامن من أغسطس بينما ستقام مواجهات الدوري الأوروبي من مباراة واحدة في الخامس والسادس من أغسطس.