بـ«الإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات».. مرتضى يٌعلن «تسجيل علامة نادي القرن الحقيقي» في وزارة التموين.. والكاف يتدخل

كشف رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، عن "المفاجأة" المرتقبة، التي وعد بها جماهير النادي، مُعلنًا تسجيل لقب "نادي القرن الحقيقي" في وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وظهر مرتضى منصور، في مقطع فيديو نشره في قناته عبر يوتيوب، صباح الجمعة، قائلا إنه قدم طلبات رسمية إلى الجهات المعنية المختصة بأحقية نادي الزمالك في لقب نادي القرن، مُشيرًا إلى أنه سجَل شعار "نادي القرن الحقيقي" في وزارة التموين.

كان منصور قد أثار جدلا من قبل بتصريحاته حول أحقية نادي الزمالك في نيل لقب "نادي القرن" بدلا من النادي الأهلي. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وقال منصور، وهو يمسك مستندًا قال إنه لوثيقة تسجيل شعار الزمالك، إنه أرسل إنذارًا إلى مجلس إدارة الأهلي ورئيسه محمود الخطيب، لإزالة لافتة "نادي القرن"، لأنها "ليست مسجلة" رسميًا، حسب قوله.

واستند منصور في ذلك إلى ن الزمالك أصبح نادي القرن بموجب علامته المسجلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ووجه منصور خطابه إلى جماهير الزمالك، قائلا: "رئيس ناديكم *** وأسد". حسبما نشر موقع "CCN".

وأكد منصور أن الخلاف بين الأهلي والزمالك ليس "معركة"، إلا أنه اُضطر إلى القيام بـ"مفاجأة الجميع"، حسب تعبيره، من خلال تسجيل شعار "نادي القرن الحقيقي".

وفي 27 مايو أيار الماضي، أزال الزمالك لافتة علقها مسؤولو النادي، بعدما حذره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من "عقوبات مُغلظة" حال ظلت اللافتة على إحدى بوابات مقره بضاحية المهندسين بالجيزة.

وحينها، كُتب على اللافتة أن الزمالك "نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات".

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أكد سامسون أدامو، مدير المسابقات بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم، أن الكاف ليس لديه أى علاقة بإعلان نادى الزمالك عن تسجيل علامة نادى القرن بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى مصر.

وكان المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أعلن فى فيديو عبر قناة النادى على يوتيوب تسجيل "الزمالك نادى القرن الحقيقى" كعلامة تجارية خاصة بناديه فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما طالب الأهلى بعدم استخدام نادى القرن لأنها علامة تجارية خاصة بالزمالك.

وقال أدامو فى تصريحات خاصة لليوم السابع، "هذا أمر لا يمكننى التعليق عليه إلا فى حال تلقى شكوى وعرضها على الشؤون القانونية، ونحن لا تربطنا أى علاقة بوزارة التموين ونتعامل مع الجهات الرياضية فى مصر."

واختتم مسؤول الكاف تصريحاته قائلا، "الاتحاد الأفريقى أعلن تتويج النادى الأهلى بجائزة نادى القرن وهذا الملف أغلق منذ تسليم الجائزة فى 2001."

جدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" أرسل خطابا رسميًا إلى جميع اتحادات القارة السمراء يخطرهم فيها بنتائج اجتماع المكتب التنفيذى الذى عقد عبر الفيديو فى 30 يونيو الماضى وشهد الاستقرار على عدة قرارات أبرزها تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 فى الكاميرون إلى يناير 2022 بجانب تعديل على نظام دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية بإقامة مباريات نصف النهائى والنهائى من مباراة واحدة بسبب تفشى فيروس كورونا الذى جمد كل البطولات منذ مارس الماضي.

وتضمن خطاب الكاف تحديد موعد فتح باب القيد للموسم الجديد، وسيكون عقب تحديد مواعيد مباريات نصف نهائى دورى الأبطال والكونفدرالية المقررة فى سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباريات الكونفدرالية فى المغرب بشهر سبتمبر، ودورى الأبطال فى نفس الشهر لكن لم يتم الاستقرار على اسم الدولة المضيفة حيث استقر الكاف على الكاميرون لكنه لم يحصل على موافقة السلطات الكاميرونية على استضافة آخر 3 مباريات فى المسابقة.