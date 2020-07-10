بعد تسجيله علامة "الزمالك نادي القرن" فى وزارة التموين.. مرتضى منصور: أنا أسد يا خطيب

أكد المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، الأهلي ليس نادي القرن في كرة القدم "قانونا"، وهذه هي "الخناقة" بيننا، وأقول أنا نادي القرن لكرة القدم وعلامتي مسجلة في جهاز التنمية والتجارة الداخلية بوزارة التموين، وأنا أعلمك يا خطيب القانون "علشان تعرف إني أسد".

وأضاف "منصور" خلال فيديو تم بثه ونشره على صفحته وصفحة النادي عبر "فيس بوك ويوتيوب" قائلا: مفيش حاجة اسمها نادي القرن دلوقتي عندك ولو رحت علشان تعمل العلامة هيقولوك لأ لأني أملك الملكية الفكرية.

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وأختتم المستشار "مرتضي منصور" حديثه قائلا: الأهلي والزمالك إحنا مصر إياكم تنساقوا للفتنة الرياضية اللي بيسعي ليها البعض للوقيعة بيننا، أقول للشعب المصري لابد أن نكون لحمة واحدة، وأطالب رئيس الوزراء بمقابلة رؤساء الأندية، هنقولك كلام في منتهي الخطورة". مطالبا جماهير نادي الزمالك بالاحتفال بنادي القرن الحقيقي لكرة القدم.