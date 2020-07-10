نبيل الحلفاوي تعليقًا على احتفال الزمالك بـ"نادي القرن الافريقي": صعب يفهموا الوزن النسبي

علق الفنان نبيل الحلفاوي على احتفال نادي الزمالك وجماهيره بـ "نادي القرن الافريقي" وذلك علي حسب ظنهم ان الاتحاد الافريقي منحه للأهلي وهم أحق منه.

وكتب "الحلفاوي" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا : ‏فيه ناس صعب إنها تفهم فكرة الوزن النسبي للإنجازات على مدى قرن كامل.. بالنسبة لها عدد البطولات أسهل. حتى لو خدتها خلال عشر سنوات مثلا ونمت 90 سنة.

لتنهال عليه التعليقات ما بين مؤيد ومعارض من متابعيه وجاءت بين "‏‎كلام حضرتك ينطبق تماما على النادى الأهلى لأن معظم بطولاته كانت فى ثمانينيات القرن العشرين" و" ‏‎واضح من التعليقات ان الناس مش عايزه تفهم انك لو في اختبارات اخر العام و عدد المواد مثلا ١٠ فلو جبت الدرجه النهائيه في ٥ مواد و صفر في تلات مواد غير انك ساقط و هتعيد السنه الا ان اللي جاب الدرجه النهائيه في ٣ مواد و تلات ارباع الدرجه في ٧ مواد جاب اكتر و نجح".