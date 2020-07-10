لا ينحني للعواطف.. هل يواجه رونالدو لحظة استثنائية جديدة بعد قرعة دوري الأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد فاروق:

اختبار "عاطفي" جديد، قد يواجهه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، في طريقه نحو حلم معادلة الرقم القياسي التاريخي، لأكثر اللاعبين تتويجًا بدوري أبطال أوروبا في تاريخ المسابقة.

ويعد رونالدو ثاني أكثر اللاعبين تتويجًا بدوري أبطال أوروبا، بخمس بطولات، أربعة منها بقميص ريال مدريد، بعد تتويج بقميص مانشستر يونايتد، خلف باكو خينتو نجم ريال مدريد الأسبق، المتوج بالبطولة في ست نسخ مختلفة.

وأقيمت اليوم الجمعة قرعة الأدوار المتبقية من عمر دوري أبطال أوروبا، والذي ستقام منافسات موسمه الحالي انطلاقًا من الدور ربع النهائي، بشكل مجمع، في العاصمة البرتغالية لشبونة، وستكون مواجهات الدورين ربع ونصف النهائي من مباراة واحدة، على خلاف المعتاد، بنظام الذهاب والإياب، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وتأهلت فرق أتلتيكو مدريد الإسباني، لايبزج الألماني، أتالانتا الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي إلى الدور ربع النهائي، بينما لم تُحسم أربع مواجهات في دور الستة عشر، بسبب توقف النشاط الكروي في شهر مارس الماضي، عقب انتشار كورونا.

ويستضيف بايرن ميونخ الألماني نظيره تشيلسي الإنجليزي، بعد فوز الأول ذهابًا خارج ملعبه بثلاثية نظيفة، كما يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره ريال مدريد الإسباني بعد فوز الفريق الإنجليزي خارج ملعبه ذهابًا أيضًا بهدفين مقابل هدف.

وبعد تعادلهما بهدف لمثله في الأراضي الإيطالية، يواجه برشلونة الإسباني على ملعبه فريق نابولي الإيطالي، بينما سيحاول يوفنتوس على ملعبه في تورينو تعويض خسارته ذهابًا بهدف نظيف أمام ليون الفرنسي.