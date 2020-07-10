الأهلي يبحث التصعيد ضد الزمالك بشأن شعار القرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

يبحث النادي الأهلي تقيدم شكوى إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية ضد نادي الزمالك على خلفية إعلان رئيس الأخير توثق شعار "الزمالك نادي القرن الحقيقي لكرة القدم".

وقال مصدر قانوني بالأهلي لمصراوي إن ما أعلن عنه رئيس الزمالك تعدي صارخ على حقوق النادي الأهلي وتلاعب بالأمور والمسميات حيث إنه أظهر طلب على أنه شهادة بتوثيق شعار .

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن القضية محسومة والأهلي في سبيله إلى اتخاذ ما يحفظ حقوقه ضد محاولات على الاعتداء على علامته المسجلة.

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وكشف المصدر " وفقًا للمادة 90 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، فقد تعدى الزمالك على العلامة التجارية للأهلي (شعار النادي) باعتباره المالك الحصري لهذه العلامة، والتي تعد أحد استثماراته الرئيسية حيث إن القانون يتخذ بأوجه التشابه بين الشعارين وليس الإختلاف في المسميات أو الأحرف".

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أمس، تسجيل شعار نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي لكرة القدم، في وزارة التموين.

وطالب مرتضى منصور في فيديو بثه عبر صفحته على يوتيوب، نظيره محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بإزالة جميع اللافتات التي تشير إلى أن الأهلي هو نادي القرن.

ولكن مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أكد أن نادي الزمالك تقدم بطلب للحصول على علامة تجارية باسم "نادي القرن الحقيقي" في الخامس من يوليو الجاري، مشيرا إلى أن التقدم بطلب لا يعني الحصول على العلامة التجارية.