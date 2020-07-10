بالمواعيد .. تعرف على مواعيد البطولة المصغرة بدوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشفت قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي سحبت اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) بمدينة نيون السويسرية عن ملامح المنافسة في البطولة المصغرة التي تحسم أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي، والتي ستقام في العاصمة البرتغالية لشبونة في أغسطس المقبل.

وأسفرت قرعة دور الثمانية عن لقاء باريس سان جيرمان الفرنسي مع أتلانتا الإيطالي ولايبزج الألماني، مع أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويلتقي الفائز من مواجهة ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، مع الفائز من مواجهة ليون الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي بينما يلتقي الفائز من مواجهة نابولي الإيطالي وبرشلونة الإسباني، مع الفائز من مواجهة تشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.

وحسب ما أسفرت عنه قرعة الدور قبل النهائي، يلتقي الفائز من مواجهة لايبزج وأتلتيكو، مع الفائز من مواجهة أتلانتا وسان جيرمان، وسيكون الفائز من هذه المواجهة في الدور قبل النهائي، هو بمثابة الفريق المستضيف للمباراة النهائية، وذلك كإجراء شكلي لأسباب إدارية، وتقام جميع المباريات في لشبونة.

وتقام مباريات أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي بنظام بطولة مصغرة، وستحسم كل مواجهة عبر مباراة واحدة، وستقام جميع المباريات في العاصمة البرتغالية لشبونة على ملعبي النور، معقل فريق بنفيكا والذي يحتضن النهائي، و"خوسيه الفالادي" معقل فريق سبورتينج لشبونة.

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وستقام مباريات دور الثمانية بين يومي 12 و15 أغسطس، ومباراتا الدور قبل النهائي يومي 18 و19 أغسطس بينما تقام المباراة النهائية في 23 من الشهر نفسه.

وأعلن اليويفا مساء أمس الخميس أن لجنته التنفيذية قررت، بعد اجتماع استثنائي، إقامة المباريات المتبقية من جولة الإياب في دور الستة عشر على ملاعب الفرق أصحاب الضيافة، وذلك بدون حضور جماهير، وكان قد تأهل بالفعل إلى دور الثمانية، أتلانتا وأتلتيكو مدريد ولايبزج وباريس سان جيرمان.

بينما ينتظر أن تحسم جولة الإياب مواجهات تشيلسي أمام بايرن ميونخ (انتهت مباراة الذهاب بفوز بايرن 3/صفر) ونابولي أمام برشلونة (انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1/1) وريال مدريد أمام مانشستر سيتي (انتهت مباراة الذهاب بفوز مانشستر 1/2) وليون أمام يوفنتوس (انتهت مباراة الذهاب بفوز ليون 1/صفر).

وطبقا للقرار الذي أعلنه اليويفا أمس، ستقام مباريات الإياب المتبقية على ملاعب بايرن ميونخ وبرشلونة ومانشستر سيتي ويوفنتوس، وذلك في يومي السابع والثامن من أغسطس المقبل.

وكانت منافسات دوري الأبطال قد جرى تعليقها منذ 11 مارس الماضي بسبب جائحة فيروس "كورونا المستجد..كوفيد-19"، وأعلن اليويفا في 17 يونيو الماضي إقامة مباريات أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي بنظام بطولة مجمعة في لشبونة خلال أغسطس.