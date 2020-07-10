"طلب وليس شهادة" .. مصدر بالأهلي يعلق على تسجيل الزمالك لشعار "نادي القرن الحقيقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

قال مصدر قانوني بالنادي الأهلي إن إعلان مرتضي منصور رئيس الزمالك تسجيل شعار " نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" غير صحيح مشدداً على أن ما عرضه عبر فيديو بثه على حسباته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي مجرد طلب.

وأعلن مرتضى منصور في قت مبكر من اليوم الجمعة تسجيل شعار نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي لكرة القدم، في وزارة التموين مطالباً الأهلي بإزالة لافتاته.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن الأجراء المتبع لتسجيل العلامة هو تصميمها ثم التقدم بطلب إلي الجهة المختصة ويحق له التقدم بالحصول على صورة من الطلب وهو ما حصل عليه رئيس الزمالك وعرضه على أنها شهادة بتوثيق الطلب .

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وتابع المصدر " تسجيل العلامة التجارية يستغرق من عام إلى عامين ويتم خلال هذه الفترة فحص ما يُطلب تسجيله بالصوت والصورة والحروف ومطابقة هذا الشعار مع أى شعار أخر مسجل عن طريق لجنة مختصة".

وأظهر المستند الذي أعلنه مرتضى منصور أن مؤرخ بتاريخ 5-7-2020 .

وأكمل " العلامة مسجلة باسم الأهلي حتى لو تم تغيير حرف أو إضافة سيتم رفض توثيقها".

وأنهى المصدر " عقب الفحص يتم الموافقة أو رفض تسجيل الشعار ولا يعني بأى حال من الأحوال أن يحل الطلب مكان شهادة تسجيل العلامة حيث إن القانون يتخذ بأوجه التشابه بين الشعارين وليس الإختلاف في المسميات أو الأحرف".