قرعة دوري أبطال أوروبا.. مواجهات نارية محتملة في ربع النهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

سُحبت مراسم قرعتي ربع النهائي ونصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بمدينة نيون السويسرية ظهر اليوم الجمعة، والتي أسفرت عن مواجهات نارية محتملة.

وتأهلت أندية أتلتيكو مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وأتالانتا الإيطالي ولايبزج الألماني إلى دور الثمانية في دوري الأبطال، بينما ودع ليفربول، حامل اللقب، البطولة.

المباريات المتبقية في إياب دور الـ16

تُستكمل المباريات المتبقية في دور الـ16 لتحديد الفرق الأربعة الأخيرة المتأهلة لدور الثمانية في يومي 7 و8 أغسطس المقبل.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أمس الخميس إقامة مباريات العودة لدور الـ16 رسميا على ملاعب الفرق التي خاضت مواجهة الذهاب خارج أرضها.

ويستضيف بايرن ميونيخ الألماني فريق تشيلسي الإنجليزي على ملعب "آليانز آرينا"، حيث انتهت مباراة الذهاب 3-0 لبايرن.

ويواجه مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفه ريال مدريد الإسباني على ملعب "الاتحاد"، حيث فاز مانشستر 2-1 في مباراة الذهاب.

ويستضيف برشلونة الإسباني فريق نابولي الإيطالي على ملعب "كامب نو"، حيث تعادلا 1-1 ذهابا.

ويواجه يوفنتوس الإيطالي ضيفه ليون الفرنسي على ملعب "يوفنتوس آرينا"، حيث انتهت مباراة الذهاب لصالح ليون 1-0.

وجاءت مباريات الدور ربع النهائي كالتالي:

ربع النهائي (1): المتأهل من ريال مدريد ومانشستر سيتي × المتأهل من ليون ويوفنتوس.

ربع النهائي (2): لايبزيج × أتلتيكو مدريد.

ربع النهائي (3): المتأهل من نابولي وبرشلونة × المتأهل من تشيلسي وبايرن ميونيخ.

ربع النهائي (4): أتالانتا × باريس سان جيرمان.

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مباراتا الدور نصف النهائي:

نصف النهائي (1): الفائز من ربع النهائي رقم 1 × الفائز من ربع النهائي رقم 3.

نصف النهائي (2): الفائز من ربع النهائي رقم 2 × الفائز من ربع النهائي رقم 4.

المباراة النهائية:

الفائز من نصف النهائي رقم 2 (المضيف) × الفائز من نصف النهائي رقم 1 (الضيف)، في ملعب "النور".

بطولة مصغرة

سيتم إقامة الدور ربع النهائي ونصف النهائي لدوري أبطال أوروبا بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة في دورة مصغرة وليس ذهاب وإياب، مع نقل كافة مباريات البطولة إلى العاصمة البرتغالية لشبونة.

وسيحتضن ملعبا "النور" معقل بنفيكا و"خوسيه ألفالادي" معقل سبورتنج لشبونة كافة المباريات المتبقية، بينما ستقام المباراة النهائية في ملعب "النور"، الذي استضاف المباراة النهائية لنسخة 2014.

وستقام جميع المباريات بدون جمهور ومن المرجح أن تستمر المخاوف الصحية حتى النهاية، حيث تم إغلاق جزء من مدينة لشبونة مجددا بسبب الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا مؤخرا.

متى تقام المباريات؟

تنطلق منافسات دور الـ16 بدوري الأبطال يومي 7 و8 أغسطس المقبل.

وتقام منافسات دور الثمانية خلال الفترة من 12 إلى 15 أغسطس.

ويقام الدور قبل النهائي يومي 18 و19 أغسطس.

وتقام المباراة النهائية يوم 23 أغسطس.

ومن المقرر أن يعلن يويفا جدول مواعيد المباريات كاملا بعد ساعات من سحب القرعة.