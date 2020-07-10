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بوتافوجو البرازيلي يتعاقد مع الإيفواري سالمون كالو

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أعلن نادي بوتافوجو البرازيلي لكرة القدم اليوم الجمعة تعاقده مع المهاجم الإيفواري سالومون كالو لينضم إلى صفوف الفريق عقب رحيله عن هيرتا برلين الألماني مع نهاية الموسم الجاري.

وأوضح بوتافوجو، المتوج مرتين بطلا للبرازيل، أنه تعاقد مع كالو "34 عاما" بعقد يستمر حتى نهاية عام 2021.

ولعب كالو لفريق هيرتا برلين منذ عام 2014

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وقد سجل 53 هدفا خلال 173 مباراة، لكنه أقصي من الفريق بعد استئناف المنافسات بعد فترة التوقف بسبب جائحة بعدما نشر مقطع فيديو من غرفة تغيير الملابس يظهر تجاهل اللاعبين لقواعد النظافة والإجراءات الوقائية.

وتقدم كالو عبر موقع شبكة

التواصل الاجتماعي "تويتر"، بالشكر لنادي هيرتا برلين وجماهيره على الفترة التي قضاها بالفريق. وقال كالو: أشارككم الكثير من الذكريات الجيدة، إن شاء الله، سأراكم قريبا.

وكانت أبرز فترات مسيرة كالو، التي قضاها ضمن صفوف ، والذي توج معه بلقب الممتاز وكذلك لقب كأس الاتحاد الإنجليزي أربع مرات إلى جانب لقب عام 2012.

كذلك توج كالو مع منتخب كوت ديفوار بلقب كأس الأمم الأوروبية 2015.

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