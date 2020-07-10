تعرف على مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا كاملة

أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قرعة مواجهات دور ربع النهائي ونصف النهائي، من دوري أبطال أوروبا اليوم الجمعة بمدينة نيون السويسرية.

ستجري مباريات الإياب المتبقية من الدور الـ16 من دوري الإبطال في 7 و8 أغسطس على ملاعب الفرق المضيفة، بين مانشستر سيتي ضد ريال مدريد التي ستقام على ملعب "الاتحاد"، بايرن ميونخ ضد تشيلسي على ملعب "أليانز أرينا"، يوفنتوس ضد ليون على

ملعب "أليانز أرينا"، وبرشلونة ضد نابولي التي ستقام على ملعب "كامب نو".

ستقام مواجهات ربع النهائي بين 12 و15 أغسطس، والتي ستكون بين:

لايبزيج الألماني ضد أتلتيكو مدريد الإسباني.

- الفائز من مباراة ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي بدور الـ16 المتبقي منها مباراة الإياب، يواجه الفائز من مباراة يوفنتوس الإيطالي وليون الفرنسي من

نفس الدور.

- يواجه برشلونة الإسباني المتأهل من مباراة الإياب بين تشلسي وبايرن ميونيخ والتي مازالت متبقية من دور الـ16 أيضًا.

Advertisements

مباريات نصف النهائي في 18 و19 أغسطس التي ستكون بين:

وسيواجه الفائز من مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، الفائز من مباراة ليون أو يوفنتوس، فيما سيواجه الفائز من مباراة برشلونة ونابولي، الفائز من مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ.

فيما سيواجه الفائز من مباراة لايبزيج وأتلتيكو مدريد، الفائز من مباراة أتالانتا وباريس سان جيرمان.

بينما سيقام النهائي في 23 أغسطس، والتي ستستضيفها البرتغال بعاصمتها "لشبونة".