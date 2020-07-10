الاتحاد الألماني يتوقع عودة الجماهير للمدرجات قريبًا

توقع فريدريش كورتيوس الأمين العام للاتحاد الألماني لكرة القدم عودة إلى الاستادات من جديد في وقت قريب نسبيا في ظل استمرار التطورات الإيجابية في ألمانيا في مكافحة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.
وقال كورتيوس في تصريحات لبوابة "شبورت باذر" الإخبارية اليوم الجمعة: هذا سيشكل واحدا من تحديات الموسم المقبلمشيرا إلى أنه لا توجد خطة محددة لعودة الجماهير.
وقال : لا تزال هناك حاجة إلى التواضع والمرونة، كما أن الحلول بحاجة إلى تقبلها بشكل كبير من جانب المجتمع.
ولم يجر إعلان موعد انطلاق منافسات الموسم المقبل من الدوريالألماني (بوندزليجا)، لكنه سيكون بالتأكيد بعد افتتاح المنتخب الألماني مشواره في دوري الأمم بمواجهة نظيره الإسباني في شتوتجارت في الثالث من سبتمبر.
وقال كورتيوس إن الاتحاد الألماني يجري محادثات جيدة مع المسئولين السياسيين ويتوقع تطوير لائحة استرشادية تمهد الطريق لخوض المباريات بحضور الجماهير من جديد بحلول الخريف.
وأضاف :بالطبع لن يكون الحضور بكامل سعة الاستادات، وسيكون الحذر حاضرا، تفاديا لمواجهة موجة ثانية من العدوى.
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