الاتحاد الإسباني يعلن موعد مواجهة ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم رسمياً عن موعد المواجهة المرتقبة بين منتخبي ألمانيا وإسبانيا ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وقال الاتحاد في بيان رسمي أن منتخب إسبانيا سيواجه المانشافت يوم 3 سبتمبر المقبل وتحديدا بمدينة شتوتجارت الألمانية في

أولي جولات المجموعة الرابعة للبطولة.

وكان الاتحاد الإسباني قد أعلن في وقت سابق عن خوض منتخب اللاروخا لمباراة ودية أمام المنتخب الهولندي في نوفمبر المقبل.