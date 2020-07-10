أمير مرتضى: نشكر وزير الرياضة.. والتواصل مستمر مع بن شرقي وأوناجم

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك أن جميع اللاعبين خضعوا للفحوصات والمسحات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد بمن فيهم التونسى فرجانى ساسى الذى وصل إلى القاهرة خاصة أن فرجانى ساسى خضع لمسحة الكشف عن فيروس كورونا وسوف ننتظر النتيجة، ثم يخضع لمسحة أخرى قبل الانضمام إلى معسكر برج العرب، حيث سينضم لنا بعد انطلاق المعسكر بعدة أيام موجها الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الذى ساعد فى عودة

ساسي، حيث قام بتسهيل كافة الأمور الخاصة بدخوله إلى مصر.وأضاف أنه على تواصل بشكل مستمر مع الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد اوناجم لتنسيق العودة إلى مصر فى أقرب وقت، ولكن الأزمة فى استمرار غلق الطيران فى المغرب.وتابع: «ننتظر فتح المجال الجوى لعودتهم وطلبت من وزير الشباب والرياضة مساعدة الزمالك فى عودة اوناجم وبن شرقى وهو يحاول يساعدنا بكافة الطرق، ولكن غلق المجال الجوى فى المغرب سبب عدم عودتهم حتى الآن وانه بمجرد فتح المجال الجوى بين مصر والمغرب سنقوم بحجز تذاكر الطيران للاعبين».وأشار إلى أن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق يقوم بدور كبير مع جميع اللاعبين، ويتواصل بشكل مستمر مع كريم بامبو ومع جميع اللاعبين، موضحاً أن الجهاز الطبى يعمل بنظام على أعلى مستوى ولا يوجد اى اختلاط بين اللاعبين وبعضهم حتى يتم الكشف عن نتائج جميع المسحات.وواصل: «محمد عواد سيتواجد بشكل طبيعى مع الفريق فى معسكر مدينة برج العرب، بعد سلبية المسحات الأخيرة التى خضع لها، وشفائه بشكل تام من فيروس كورونا المستجد».