الأرجنتيني ليوناردو ينضم لمعسكر الاتحاد استعدادًا لاستئناف الدوري السعودي

وصل الأرجنتيني ليوناردو خيل لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة إلى معسكر الفريق المقام حالياً في عسير بعد انتهاء إجراءات سفره.

واشتملت تدريبات الاتحاد على عمل متنوع من قبل البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الفريق. بينما وضع الجهاز الفني برنامجاً خاصاً لفهد شنقيطي لاعب الفريق بعد شفائه من

فيروس كورونا قبل انضمامه إلى التدريبات الجماعية.

ويستهل اتحاد جدة مشوار عودته للمنافسة في الدوري بمواجهة نظيره أبها يوم ٤ أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ23.

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جدير بالذكر أن فهد المولد مهاجم اتحاد جدة تعرض لعقوبة خلال العام الماضي من قبل لجنة

المنشطات بعد ثبوت إيجابية العينة ليُعاقب بالإيقاف لمدة سنة.

وحددت لجنة المسابقات التابعة للدوري السعودي مواعيد استئناف وختام مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الدرجة الأولى للمحترفين حيث تستأنف مسابقة الدوري للموسم 2019-2020 يوم الثلاثاء 4 أغسطس وتختتم الأربعاء 9 سبتمبر 2020.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٢٣ نقطة.