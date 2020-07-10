تعرف علي آخر تطورات أزمة فهد المولد مع اتحاد جدة

رفض فهد المولد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة الرد على اتصالات الإدارة وهدد بالرحيل عن الفريق.

وأشارت تقارير صحفية سعودية بأن أن عددا من لاعبي الفريق الأول حاولوا التواصل مع فهد المولد لإقناعه بالعودة للمعسكر، بالإضافة إلى أن إدارة النادي تحاول بدورها الوصول إلى اللاعب.

وأضافت التقارير أن فهد المولد أغلق كل خطوط التواصل معه، ولم يتجاوب

مع الاتصالات المتكررة للوصول إلى إيجاد صيغة حل لإنهاء المشكلة.

وغادر فهد المولد معسكر الفريق بمدينة أبها بحجة وجود مستحقات مالية متأخرة لدى إدارة النادى، حيث طالب بالحصول عليها قبل العودة. وأشارت تقارير صحيفة خلال الأيام الماضية بأن فهد المولد تلقى وعودا شفوية من إدارة نادي اتحاد

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جدة خلال مونديال روسيا 2018بالحصول على 12 مليون ريال و ٨٠٠ الف ريال مستحقات متأخرة.

الجدير بالذكر أن فهد المولد مهاجم اتحاد جدة تعرض لعقوبة خلال العام الماضي من قبل لجنة المنشطات بعد ثبوت إيجابية العينة ليُعاقب بالإيقاف لمدة سنة.

وحددت لجنة المسابقات التابعة للدوري السعودي مواعيد استئناف وختام مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الدرجة الأولى للمحترفين حيث تستأنف مسابقة الدوري للموسم 2019-2020 يوم الثلاثاء 4 أغسطس وتختتم الأربعاء 9 سبتمبر 2020.